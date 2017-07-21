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Для львів’ян зі смартфонами створять сервіс, який визначає найближчий паркінг для велосипедів

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ПриватБанк розробить новий сервіс на замовлення міста. Тепер через смартфон можна буде визначити найближчу паркову для велосипедистів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Ми сьогодні проговорили з колегами з ПриватБанку, що, дбаючи про автомобілістів, ми будемо дбати і про велосипедистів. Буде нова функція, яка зараз розробляється, щоб велосипедист за рахунок геолокації міг подивитися, де є найближча парковка і припаркувати велосипед. За паркування велосипеду платити не потрібно», – розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

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