Для львів’ян зі смартфонами створять сервіс, який визначає найближчий паркінг для велосипедів

ПриватБанк розробить новий сервіс на замовлення міста. Тепер через смартфон можна буде визначити найближчу паркову для велосипедистів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Ми сьогодні проговорили з колегами з ПриватБанку, що, дбаючи про автомобілістів, ми будемо дбати і про велосипедистів. Буде нова функція, яка зараз розробляється, щоб велосипедист за рахунок геолокації міг подивитися, де є найближча парковка і припаркувати велосипед. За паркування велосипеду платити не потрібно», – розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.