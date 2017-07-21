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Чоловік зловив «на гарячому» злодія, коли той «хазяював» у його помешканні

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У Дрогобичі чоловік у своїй квартирі затримав злодія під час скоєння я крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Працівники Дрогобицького відділу поліції встановили особу зловмисника – ним виявився мешканець Жидачева.

Як встановили працівники Дрогобицького відділу поліції, 18 липня близько 14.30 зловмисник, підібравши ключ до вхідних дверей, проник у квартиру 40-річного мешканця Дрогобича.

У цей час власник помешкання несподівано повернувся додому. Він застав у квартирі злодія, затримав його та повідомив про це у поліцію. Зловмисник намагався викрасти гроші у сумі п’ятсот гривень та сто доларів США, а також перстень.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 40-річний мешканекць Жидачева.

Правоохоронці повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.15  ч.3 ст.185 (замах на скоєння крадіжки) КК України. Покарання, передбачене санкцією статті –  від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

 

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