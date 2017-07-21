Бруківку із вулиці Стуса «переселять» на вулицю Франка

Бруківку із вулиці Стуса вимостять на вулиці Франка. Таке рішення сьогодні, 21 липня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, у рішенні про передачу бруківки йдеться про те, що «Львівавтодор» має безоплатно передати «Львівелектротрансу» 91,2 куб.м бруківки для проведення капітального ремонту ділянок аварійної трамвайної колії на вулиці Франка,15, 26-28, 53-57, 66-68 із загальною протяжністю 200 метрів. Цю бруківка отримана з вулиці Стуса під час будівництва трамвайної колії до житлового масиву «Сихів», зберігається вона на території ЛКП «Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району».