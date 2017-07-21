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Бруківку із вулиці Стуса «переселять» на вулицю Франка

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Бруківку із вулиці Стуса вимостять на вулиці Франка. Таке рішення сьогодні, 21 липня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, у рішенні про передачу бруківки йдеться про те, що «Львівавтодор» має безоплатно передати «Львівелектротрансу» 91,2 куб.м бруківки для проведення капітального ремонту ділянок аварійної трамвайної колії на вулиці Франка,15, 26-28, 53-57, 66-68 із загальною протяжністю 200 метрів. Цю бруківка отримана з вулиці Стуса під час будівництва трамвайної колії до житлового масиву «Сихів», зберігається вона на території ЛКП «Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району».

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