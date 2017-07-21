Американських військових можуть нагородити за порятунок людей з палаючого будинку у Львові

Американських військових, які рятували львів’ян з палаючого будинку, представили до найвищої солдатської нагороди армії США Soldier’s Medal. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає Львівський портал.

Шестеро військовослужбовців зі складу 45-ї Бригадної бойової групи Національної гвардії США (штат Оклахома), які беруть участь у тренувальній місії у складі «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи — Україна» (JMTG-U) у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, минулої неділі перебували у місті Львові на екскурсії.

У центрі міста неподалік від Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької вони раптом побачили густий дим над одним з будинків. Американські бійці не роздумуючи кинулися до палаючої будівлі.

Військовослужбовці згадують, що коли вони добігли до місця події рятувальників ще не було. Горів другий поверх. Дим від пожежі ускладнював дихання. Вони одразу почали стукати у всі двері, щоб привернути увагу мешканців. Мовний бар’єр додавав труднощів. Проте люди швидко розуміли, що їм загрожує небезпека. До приїзду рятувальників американцям вдалося евакуювати третій поверх. Оклахомські нацгвардійці діяли впевнено, адже серед них був волонтер-пожежний Нельсон Діз з міста Краудер в окрузі Пітсбург. Він чітко знав, що їм потрібно швидко рухатися і рятувати людей із полум’я.

Американські військовослужбовці Метью Одом, Нельсон Діз, Вінсент Хамерікхаус, Келлар Джексон, Аарон Мур та Кевін Полк, які рятували львів’ян із палаючого будинку, одностайно висловилися, що пишаються своїм вчинком.

Як повідомила прес-офіцер 45-ї Бригадної бойової групи Національної гвардії США капітан Кейла Крістофер, про цей мужній вчинок американських військовослужбовців поінформовано Міністерство національної безпеки США. Туди будуть надіслані всі підтверджуючі документи і за рішенням Міністерства нацбезпеки шестеро героїв можуть отримати найвищу солдатську нагороду бронзову «Медаль для солдата» (Soldier’s Medal), затверджену Конгресом США у 1926 році. Слід відзначити, що цієї нагороди удостоюються військовослужбовці армії США за мужній вчинок поза бойовими діями, тобто в мирному житті.

Фото: МОУ