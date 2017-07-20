Втрати у зоні АТО: минулої доби дев’ять українських військових загинуло, ще п’ятеро дістали поранення

За добу в зоні проведення АТО на сході України, за попередніми даними, загинули дев’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України і ще п’ятеро дістали поранення і травми, повідомив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Під час брифінгу він поінформував, що результаті обстрілу бойовиками н.п. Красногорівка (маріупольський напрямок) у четвер уранці загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, і ще троє дістали поранення. Окрім цього, ще одного бійця вбили на донецькому напрямку.

«Сьогодні о 4.00 ранку російські окупаційні війська відкрили вогонь з мінометів, артилерії, танків і систем “Град-П”(“Партизан”) поблизу Красногорівки. За попередньою інформацією, сили АТО зазнали втрат – 4 убитих і 2 поранених… Ще один наш воїн загинув під час обстрілу Новгородського, що на донецькому напрямку», – сказав він на брифінгу в четвер в Києві.

Окрім цього, він повідомив про загибель у зоні АТО трьох і поранення ще трьох бійців український армії.