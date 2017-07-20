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Відтепер придбати залізничні квитки можна через мобільний додаток Укрзалізниці на іOS

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Сьогодні, 20 липня, ПАТ «Укрзалізниця» запустило мобільний додаток для придбання квитків онлайн на базі операційної системи іOS. Відтепер пасажири залізничного транспорту зможуть ще зручніше та оперативніше купувати квитки за допомогою своїх гаджетів.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Завантажити мобільний додаток користувачі можуть у App Store на своїх смартфонах та планшетах на базі операційної системи iOS Apple.

«Черговий крок для зручності пасажирів. Нагадаю, що на початку року ми запустили додаток на базі операційної системи Аndroid. І він уже став у нагоді понад 100 тисячам користувачів. Сподіваюся, що додаток для іOS також буде зручним і корисним для пасажирів», – зазначив голова правління Войцех Балчун.

Загалом за 2017 рік он-лайн було придбано понад 11,5 млн залізничних проїзних документів.

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