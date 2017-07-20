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У Львові двоє крадіїв винесли з квартири золота на 25 тисяч гривень

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У Львові правоохоронці викрили зловмисників, причетних до квартирної крадіжки. Встановлено, що двоє львів’ян причетні до крадіжки грошей та ювелірних виробів з квартири мешканки Винників. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Личаківський відділ поліції 19 липня звернулась 31-річна мешканка Винників. Жінка повідомила про квартирну крадіжку – з її помешкання було викрадено гроші та ювелірні вироби на загальну суму 25 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетні двоє львів’ян віком 38 та 43 роки. Наразі правоохоронці встановлюють причетність зловмисників до скоєння інших правопорушень, вирішується питання правової кваліфікації злочину відповідно до норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

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