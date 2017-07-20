У Дрогобичі юнак пограбував перехожого

У Дрогобичі неповнолітній пограбував чоловіка на вулиці. За фактом відкрите кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Дрогобицький відділ поліції місяць тому, 16 червня, звернувся 53-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що на площі Тараса Шевченка біля фонтану невідомий хлопець зірвала з його руки золотий ланцюжок-браслет загальною вагою близько 12 грамів та втік.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетний 15-річний дрогобиччанин.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). За вчинене зловмисник може бути позбавлений волі на строк до чотирьох років.

Триває розслідування.