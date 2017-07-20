Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу

Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і до 13 вересня відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу (далі – ЛБТЗ). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАБУ.

За даними бюро, посадовця підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Про підозру йому було повідомлено у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати коштів у процесі закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України. Крім директора ЛБТЗ у причетності до корупційної схеми підозрюються ще 4 особи.

З огляду на суспільний резонанс, який викликало розслідування за зазначеними фактами, НАБУ та САП публікують наочну схему розтрати.

Як було встановлено досудовим розслідуванням, ДП «ЛБТЗ» виграв конкурсні торги на поставку Центральному бронетанковому управлінню Збройних Сил України (ЦБТУ ЗСУ) нових двигунів В-46-6. За документами, ЛБТЗ придбав у ТОВ «Булет Лайн» і поставив ЦБТУ ЗСУ 40 двигунів, за що отримав оплату у розмірі 28 млн 560 тис. грн. Зібрані слідством докази свідчать про те, що насправді двигуни надійшли на завод від третьої сторони без жодних документів; договір із ТОВ був фіктивний, а двигуни — не новими, а такими, що були у використанні. До того ж, ці самі двигуни у 2008–2009 вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони України.

Нагадуємо, 14 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали низку посадових осіб Збройних Сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою у вчиненні розтратт майна.

Як відомо, 15 липня директору ЛБЗ Роману Тимківу було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначено арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

Детективи НАБУ та прокурори САП клопотали про арешт усіх підозрюваних з альтернативою внесення застави в розмірі предмету злочину – 28,5 млн. грн.

П’ятеро нардепів від БПП та Батьківщини були присутні на засіданні суду та просили взяти Тимківа на поруки.

Напередодні НАБУ спільно з прокурорами САП затримали директора ДП «Львівський бронетанковий завод» Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.

19 липня стало відомо, що керівник Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків повернувся на роботу. Окрім того він заявив, що звинувачення у розтраті 28,5 мільйонів гривень є безпідставні. Також відомо, що заставу у два млн грн внесла його сестра.

Детективи НАБУ та прокурори САП клопотали про арешт усіх підозрюваних з альтернативою внесення застави в розмірі предмету скоєного злочину.