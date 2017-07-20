ОСТАННІ НОВИНИ

Львову дадуть 20 млн євро кредиту та 11 млн євро гранту на сміття

|

Завтра, 21 липня, відбудеться підписання угоди між Львовом і ЄБРР щодо надання 20 млн євро кредиту та  11 млн євро гранту на сміття. Про це сьогодні, 20 липня, під час сесійного засідання Львівської міської ради заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає з сесійної зали кореспондент Львівського порталу.

«Це, напевно, був найважчий рік у моєму житті», – сказав він згадуючи про трагедію на Грибовицькому смттєзвалищі.

Водночас він зауважив, що завтра вранці Львів підпише із ЄБРР угоду про надання коштів на сміття:

«Завтра вранці підписуємо угоду з керівником банку стосовно виділення Львову 20 млн євро і 11 млн євро гранту. Це дуже велика довіра до громади міста Львова… Ці кошти підуть на перший етап рекультивації сміттєзвалище, будівництво сміттєпереробного комплексу і програму «Zero Waste».

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів