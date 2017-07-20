Львову дадуть 20 млн євро кредиту та 11 млн євро гранту на сміття

Завтра, 21 липня, відбудеться підписання угоди між Львовом і ЄБРР щодо надання 20 млн євро кредиту та 11 млн євро гранту на сміття. Про це сьогодні, 20 липня, під час сесійного засідання Львівської міської ради заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає з сесійної зали кореспондент Львівського порталу.

«Це, напевно, був найважчий рік у моєму житті», – сказав він згадуючи про трагедію на Грибовицькому смттєзвалищі.

Водночас він зауважив, що завтра вранці Львів підпише із ЄБРР угоду про надання коштів на сміття:

«Завтра вранці підписуємо угоду з керівником банку стосовно виділення Львову 20 млн євро і 11 млн євро гранту. Це дуже велика довіра до громади міста Львова… Ці кошти підуть на перший етап рекультивації сміттєзвалище, будівництво сміттєпереробного комплексу і програму «Zero Waste».