Львів’янам нагадують про право приватизації житла у гуртожитках

Львів’янам нагадують про їхнє право приватизації житла в гуртожитках згідно законопроекту 1076, що стосується реалізації прав мешканців гуртожитків. Із відповідним закликом на сьогоднішній сесії ЛМР виступила нардеп Оксана Юринець.

За словами О. Юринець, питання приватизації гуртожитків для Львова дуже важливе. Законопроект 1076, що стосується реалізації прав мешканців гуртожитків був прийнятий весною і до грудня управління ЖКГ мають підготувати проекти рішень про передачу житла у гуртожитках людям чи ухвалу, у власність громаді.

«До вересня розробляється програма Кабінету міністрів, але паралельно звертаюся до працівників міської ради, управління ЖКГ і всіх тих людей які займаються сьогодні відповідною реєстрацією. Є декілька завдань які необхідно виконати терміново – до 4 грудня 2017 року необхідно створити комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків та подати проекти рішень про передачу чи ухвалу таких гуртожитків у власність територіальних громад на затвердження місцевим радам. Також важливо видати ордени мешканцям гуртожитків, стосовно яких буде прийнято рішення про надання їм житлової площі, або житла у гуртожитку на правових підставах. Прийняти гуртожитки визначені загальнодержавною програмою у власність територіальних громад. Розглядати питання щодо прийняття рішень про надання житлової площі у гуртожитку», – нагадала нардеп.

За її словами, мова про гуртожитки на вулиці Кульпарківській, Володимира Великого, Наукова, колишні ЛАЗівські гуртожитки.

«Це питання вкрай важливе, бо вже почалася реєстрація. Тож я бажаю людям терпіння та мужності вистояти цей період, який буде достатньо складним. А місцевій владі вже у грудні необхідно буде прозвітувати, щодо ходу виконання цього законопроекту – додала Оксана Юринець.

Вона також повідомила, що по Львову є чимало питань, які залишаються відкритими, зокрема, мова про збереження Національної академії сухопутних військ.

«Нажаль це питання відкрите», – переконана політик.

Як повідомляв Львівський портал, 20 квітня 2016 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №1076 щодо удосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків. Відповідний законопроект підтримали 252 народних депутатів.

Однак 20 травня 2016 року Президент України Петро Порошенко застосував право вето до Закону щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Співавтор законопроекту щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків І. Васюник тоді заявляв, що «Радники та друзі президента зробили йому дуже погану послугу».

Після цього обурені мешканці гуртожитків пікетували Порошенка. 1 червня 2017 року Порошенко таки підписав закон про приватизацію житла у гуртожитках.

Детальніше про проблему мешканців гуртожитків читайте у нашому матеріалі: «Приватизацію житла у гуртожитках знову відклали в шухляду.