ОСТАННІ НОВИНИ

Хлопчик, якого сьогодні у центрі Львова збив мотоцикл, отримав струс мозку

|

Чотирирічний хлопчик, який сьогодні потрапив під колеса мотоцикла у центрі Львова, госпіталізований у міську дитячу клінічну лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За словами лікарів, стан хлопчика стабільний середньої важкості, він перебуває під наглядом лікарів.

«Під час обстеження виявлено струс головного мозку та зовні забійні садна на тілі. Жодних переломів та пошкоджень внутрішніх органів не виявлено. Зараз хлопчик знаходиться у відділенні інтенсивної терапії для лікування та подальшого обстеження», – зазначили в міській дитячій клінічній лікарні.

Фото: ukr.media

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів