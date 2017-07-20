Хлопчик, якого сьогодні у центрі Львова збив мотоцикл, отримав струс мозку

Чотирирічний хлопчик, який сьогодні потрапив під колеса мотоцикла у центрі Львова, госпіталізований у міську дитячу клінічну лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За словами лікарів, стан хлопчика стабільний середньої важкості, він перебуває під наглядом лікарів.

«Під час обстеження виявлено струс головного мозку та зовні забійні садна на тілі. Жодних переломів та пошкоджень внутрішніх органів не виявлено. Зараз хлопчик знаходиться у відділенні інтенсивної терапії для лікування та подальшого обстеження», – зазначили в міській дитячій клінічній лікарні.

Фото: ukr.media