Депутати відмовилися поставити «незадовільно» чиновникам Садового за сміття і комунальне майно

Сьогодні, 21 липня, під час сесійного засідання Львівської міської ради міський голова Львова Андрій Садовий звітував про роботу виконавчих органів міської ради за 2016 рік. Утім депутати відмовилися прийняти його звіт, лише 23 міські обранці проголосували «за». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У своєму звіті мер Львова бідкався на непростий рік через трагедію на Грибовицьокому сміттєзвалищі та сміттєві труднощі, а також хвалився досягненнями, зокрема, проектом «Трамвай на Сихів». Однак депутати цього не оцінили і відмовилися прийняти його звіт.

«По-перше, правильна ідея була знівельована обраним для цього часом і ситуацією, адже такий звіт мав би відбуватися при повній сесійній залі, у максимальній присутності депутатів, журналістів і представників громадськості.

Натомість для важливого звіту мер обрав засідання сесії, яке внесли позапланово у календар лише два тижні тому. Тож я сьогодні закликав перенести звіт на вересень, коли повноцінно стартує сесійний сезон. На жаль, підтримки у цьому не отримав», – обурився депутат Валерій Веремчук.

Водночас він запропонував визнати незадовільною роботу управління комунальної власності та роботу у сфері поводження з ТПВ у 2016 році. Але відповідна пропозиція не набрала необхідної кількості голосів.

«Принциповим було внесення в проект ухвали окремими пунктами визнання незадовільною роботу управління комунальної власності, яке допустило чи навіть посприяло розкраданню комунального майна на сотні мільйонів, і чиновників, через яких місто втратило 300 млн на вивозі сміття за рік, утім не зробили нічого для вирішення самої кризи», – написав Валерій Веремчук у Facebook.

Своєю чергою Маркіян Лопачак у сесійній залі також погодився із тим, що цей звіт мав би бути максимально публічним, зокрема, і для львів’ян.

«Вам, як менеджеру громада міста надала право набирати людей на роботу. І, власне, це є люди, за яких ви несете відповідальність, вони працюють у виконавчих органах ЛМР…Чи всі органи виконавчої мерії працюють незадовільно? Звичайно, що ні. Є дуже багато порядних та фахових людей…Оцінювати в загальному їхню роботу надзвичайно складно. Я тут підтримую пана Веремчука, адже, якщо говорити про речі, які стосуються управління комунального майна та ситуації із ТПВ у Львові, – то, звісно, робота виконавчих органів ЛМР у цих галузях є незадовільною», – сказав він.

Однак депутати не підтримали пропозиції про визнання незадовільної роботи виконавчих органів щодо поводження із сміттям та щодо ситуації із комунальним майном.

Як раніше інформував Львівський портал, що із 2007 до 2017 року у Львові було вкрадено 81 приміщення, що належить місту.

До схеми розкрадання комунального майна у Львові причетні п’ятеро осіб, двох з них уже затримано. Також зазначалося про те, що поліція арештувала вкрадені з-під носа чиновників 24 приміщення у Львові. Водночас додамо, що чиновникам Садового закидають причетність до схеми масштабного розкрадання комунальних приміщень.

Також 8 червня прокуратура зареєструвала кримінальне провадження стосовно посадовців міської ради через службову недбалість.