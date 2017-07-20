Бійцю медбату «Госпіталь’єри» необхідна допомога

Бійцю медичного батальйону Української добровольчої армії Володимиру Михайловичу Гладуну, позивний «Ботанік» необхідна ваша допомога. Про це Львівському порталу повідомили у ДІЯ Львівщини.

З 2014 року Володимир самовіддано боронить межі нашої державі на передовій та надає першу медичну допомогу на лінії вогню нашим пораненим захисникам, постійно ризикуючи власним життям. Однак тепер «Ботаніку» самому необхідна підтримка. Рік тому у бійця-добровольця діагностували тяжку хворобу – рак прямої кишки. Тоді, завдяки вчасному втручанню лікарів та проведеній операції, хвороба відступила. Однак, через рік медики знову поставили страшний діагноз.

Володимир вже пройшов три сеанси хіміотерапії та готується до операції. Та для її проведення потрібні значні фінанси, яких у добровольця немає. Відтак закликаємо усіх небайдужих допомогти Володимиру Гладуну побороти важку хворобу.

Від вашої допомоги напряму залежить життя медика – добровольця який сам врятував не одне життя на передовій

Кошти можна перерахувати на банківську карту Гладуна Володимира Михайловича: 4731 2191 0789 1586 ПриватБанк.