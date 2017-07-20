ОСТАННІ НОВИНИ

Бійцю медбату «Госпіталь’єри» необхідна допомога

|

Бійцю медичного батальйону Української добровольчої армії Володимиру Михайловичу Гладуну, позивний «Ботанік» необхідна ваша допомога. Про це Львівському порталу повідомили у ДІЯ Львівщини.

З 2014 року Володимир самовіддано боронить межі нашої державі на передовій та надає першу медичну допомогу на лінії вогню нашим пораненим захисникам, постійно ризикуючи власним життям. Однак тепер «Ботаніку» самому необхідна підтримка. Рік тому у бійця-добровольця діагностували тяжку хворобу – рак прямої кишки. Тоді, завдяки вчасному втручанню лікарів та проведеній операції, хвороба відступила. Однак, через рік медики знову поставили страшний діагноз.

Володимир вже пройшов три сеанси хіміотерапії та готується до операції. Та для її проведення потрібні значні фінанси, яких у добровольця немає. Відтак закликаємо усіх небайдужих допомогти Володимиру Гладуну побороти важку хворобу.

Від вашої допомоги напряму залежить життя медика – добровольця  який сам врятував не одне життя на передовій

Кошти можна перерахувати на банківську карту Гладуна Володимира Михайловича: 4731 2191 0789 1586 ПриватБанк.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів