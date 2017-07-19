За місяць безвізу українсько-польський кордон перетнуло 30% громадян, - Рафал Вольскі

За місяць перевагами безвізового режиму України з ЄС на українсько-польському кордоні скористалось 20-30% громадян. Про це сьогодні, 19 липня, під час брифінгу розповів Генеральний консул Республіки Польщі у Львові Рафал Вольскі, передає кореспондент Львівського порталу.

« Вже місяць українці можуть вільно їздити до країн Шенгенської зони. Також за безвізом громадянам України можна працювати, однак лише 90 днів. Але варто зазначити, що це не означає відкриття ринку праці для громадян України. Для того, щоб працювати, наприклад , у Польщі потрібен дозвіл або заява роботодавця про намір взяти іноземця на роботу та виконання всіх інших умов легальної праці у нашій країні», – сказав він.

Також Рафал Вольскі зазначив, що ті, хто має намір працювати чи навчатись на території країн Шенгенськорї зони більше 90 днів, наприклад, у Польщі мусить мати національну візу.

Окрім цього він нагадав, що перетин кордону за безвізом не звільняє громадян України від підтвердження мети подорожі та фінансових коштів на подорож.

«Позитивом безвізового режиму є мобільність, адже громадянам України тепер не потрібно виготовляти візи. Також безвізовий режим заощаджує кошти для громадян.Окрім цього, хотів би зазначити, що при перетині кордону українці повинні бути готовими підтвердити мету подорожі, показати наявність фінансових коштів для подорожі, а також страхування на увесь період подорожі чи виїзду», – додав Рафал Вольскі.

Водночас консул розповів, що на сьогодні безвізовий рух становить 20- 30% від усього руху на польсько-українському кордоні.

«За останній місяць заторів на українсько-польському кордоні через збільшення громадян, які перетинають кордон по безвізу, не спостерігають. Також хотів зазначити, що зараз зменшився час на перевірку інформації з документів у базах даних», – зауважив Рафал Вольскі.

Фото: PolUkr