З початку липня на Львівщині зафіксували 10 пожеж торфу

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил пожежної безпеки для запобігання горіння торфу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З початку липня поточного року на території області зареєстровано 10 небезпечних подій, пов’язаних із займанням торфу на площі 2,09 га. Загалом, кількість торф’яних пожеж зафіксованих з початку 2017 року на території області (48 пожеж, загальною площею 5,79 га) зросла у порівнянні до аналогічного періоду у 2016 році (18 випадків, загальною площею 0,6 га). Основна кількість випадків загоряння торфу – в сільській місцевості.

Дуже часто торф’яні пожежі відбуваються саме від необережного поводження з вогнем. Більше того, у спекотну літню пору можливість самозапалювання торфу тільки зростає. Цьому дуже сприяє людський фактор (недопалки, багаття в лісі тощо), а також природні фактори на кшталт грози з блискавками.

Торф’яні пожежі важко піддаються гасінню та створюють дискомфорт населенню. Ліквідацію торф’яних пожеж найчастіше ускладнюють важко доступність районів гасіння і віддаленість їх від джерел водопостачання, що призводить до значних матеріальних витрат та вимагає додаткового залучення людських ресурсів та спеціальної техніки. Крім того, серйозні проблеми під час тушіння подібних пожеж завдає той факт, що торф’яники здатні горіти навіть під час суттєвих опадів.

У департаменті з питань цивільного захисту закликають мешканців області не залишати без нагляду розпалені вогнища та бути обережними у поводженні з відкритим вогнем. При виявленні місця загоряння торфу слід повідомляти до ДСНС за телефоном 101.

Фото: ЛОДА