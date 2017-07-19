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Водіям фур нагадують: в спеку їздити можна лише вночі

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За інформацією Служби автомобільних доріг у Львівській області, з метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від руйнування великоваговими транспортними засобами у період спекотної погоди, діятиме обмеження руху у денний час доби.

Відтак, проїзд територією Львівської області дорогами державного та місцевого значення великовагового автомобільного транспорту загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7т у денний час доби з 10.00 до 22.00 у разі підвищення температури повітря понад +28оС.

Обмеження руху не розповсюджується на такі транспортні засоби:

– загальна маса яких не перевищує 24 т;

– які здійснюють перевезення вантажів, що швидко псуються;

– транспортні засоби, які використовуються під час ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.

Служба автомобільних доріг у Львівській області звертається  до водіїв та авто перевізників щодо недопущення руху великовагового транспорту в період підвищеної температури повітря більш ніж +28оС, з метою запобігання руйнування дорожнього полотна та збереження дорожньої інфраструктури, що потребує значних матеріальних затрат по її відновленню.

Нагадуємо, в літній період  на дорогах області діє 51 пункт відстою великовантажного транспорту.

Фото: ЛОДА

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