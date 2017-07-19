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В одному з львівських трамваїв у тестовому режимі встановили термінали для оплати проїзду

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Від сьогодні, 19 липня, у трамвайному вагоні №1088 у тестовому режимі почали працювати термінали для оплати проїзду з допомогою банківської картки. Вагон №1088 курсуватиме на різних трамвайних маршрутах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Технологія передбачає можливість оплати трьома способами: через магнітну стрічку, чіп, а також безконтактний спосіб оплати NFC.

Проект впроваджено при повній технічній підтримці, яку надав ПриватБанк. Поки що такі термінали будуть лише на двох вагонах. Після того, як тестовий період пройде успішно, ЛКП «Львівелектротранс» розглядає можливість встановлення терміналів для оплати проїзду на усіх транспортних одиницях львівського електротранспорту. Система передбачає можливість оплати з допомогою платіжних карток усіх банків світу. Реалізація проекту здійснюється без залучення бюджетних коштів», – розповів начальник відділу із зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

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