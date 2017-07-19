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Українцю, що хотів вивезти за кордон наркотики у черевиках, загрожує до десяти років в’язниці

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Слідчим відділом управління СБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно мешканця Херсонської області за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, щодо контрабанди наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

З’ясовано, що 14 липня 2017 року працівниками прикордонної служби в ході особистого огляду одного із пасажирів рейсового автобусу, який прямував через один з міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення Львівщини з Херсонської області у Варшаву, було виявлено 80 грам наркотичного засобу – канабісу (марихуани).

Останній, намагався перемістити вказаний наркотичний засіб через митний кордон з приховуванням від митного контролю.

За таких обставин, цього громадянина України було затримано в порядку ст. 208 КПК України та судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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