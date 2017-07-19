У Жидачівському районі молодого тракториста смертельно ударило струмом

У Львівській області водій трактора пошкодив лінію електромереж. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 18 липня, о 20:45 год. в полі поблизу селища Гніздичів, Жидачівського району, під час проведення агротехнічних робіт, водій трактора, 22-річний житель села Сидорівка цього ж району, пошкодив лінію електромереж ПЛ 6-10 кВ, внаслідок чого був смертельно уражений електрострумом.

Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.