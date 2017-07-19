У Радехові встановлять рекорд України – найбільший стіл з автентичними наїдками

«Стіл графа Бадені» – атракція під такою назвою відбуватиметься під час Першого західноукраїнського фестивалю «Куховарня RadoFest». Стіл завдовжки із футбольне поле засервірують стравами української кухні та частуватимуть усіх присутніх гостей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Ще один акцент фестивалю – популяризація української кухні й відповідно й справжніх українських продуктів.

«Окрім кухні на фестивалі буде присутній барвистий ярмарок із сільськогосподарськими продуктами. Це різноманітні сири, медова продукція, хлібо-булочні вироби. Відтак кожен на Ярмарку зможе знайти для себе щось корисне і смачне» – зазначила під час прес-конференції, присвяченій встановленню рекорду та початку фестивалю, директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз.

«Куховарня RadoFest» має на меті відродити забуті автентичні переписи поважних господинь та навчити усіх охочих готувати улюблені з дитинства страви. І найголовнішою з них на нашому столі будуть так звані «западенські палюшки» – наголосила організатор фестивалю Юлія Кулич.

Окрім того, на фестивалі діятимуть більше 10 локацій, де кожен знайде для себе заняття до душі. Молодь зможе взяти участь у козацьких забавах, батьків з дітьми запрошують до міні-зоопарку, а таланові майстрині долучаться до колективного вишивання рушника на згадку про фестиваль.

Нагадаємо, фестиваль відбудеться 30 липня, у Радехові, Львівської області.