У Львові хлопець впав з мосту на високовольтну лінію

У Львові внаслідок падіння з мосту молодика ударило струмом. Зараз хлопець у важкому сані у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 18 липня, о 20:09 год. у Личаківському районі Львова впав з мосту через залізничну колію 18-річний мешканець міста Львова. Під час падіння потерпілий зачепив високовольтну лінію та був уражений електричним струмом, внаслідок чого з важкими травмами (опіки І-ІІ ступеню) був госпіталізований до реанімаційного відділення комунальної 8-ої міської клінічної лікарні.

Причини та обставини події встановлюються.