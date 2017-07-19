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У Львові без гарячої води сидять мешканці п’ятьох будинків

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Станом сьогодні на ранок гаряча вода подається до 1110 споживачів. Гаряча вода не подається до п’яти будинків у Львові, які обслуговує ЛМКП «Львівтеплоенерго». Причина відсутності гарячого водопостачання – ремонтні роботи на теплових мережах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У Личаківському районі гаряча води не подається до 4 будинків.

Будинки на вул. Зеленій, 115 та вул. Керченській, 13а, 17а, 19а не отримують гарячу воду через гідравлічні випробування теплових мереж від котельні на вул. Зеленій, 111а. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують до 21 липня.

У Франківському районі гаряча вода не подається до 1 будинку.

Будинок на вул. Єфремова, 38 не отримує гарячу воду через заміну теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 21 липня.

У Галицькому, Шевченківському, Сихівському районах гаряча вода подається до усіх споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Також ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подає гарячу воду до усіх своїх споживачів у Залізничному районі.

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