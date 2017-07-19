Цими вихідними шість львівських трамвайних маршрутів не працюватимуть

На вихідних, 22 та 23 липня, у Львові через ремонт колії на початку вул. Франка не курсуватимуть шість трамвайних маршрутів. Про це ZAXID.NET розповів начальник служби диспетчеризації ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Забавський.

У зв’язку з цим, не курсуватимуть трамваї №1 (Привокзальна – Центр), 2 (вул. Коновальця – Сихів), 3 (пл. Соборна – Аквапарк), 4 (вул. Торф’яна – Академія мистецтв), 5 (вул. Торф’яна – Аквапарк) та 9 (Привокзальна – Центр).

Трамвай №8 курсуватиме за скороченим маршрутом з Сихова до кільця на Мушака. Трамвай №7 курсуватиме за зміненим маршрутом з вул. Шевченка на вул. Замарстинівську.

Маршрут трамвая №6 (Привокзальна – вул. Миколайчука) не зміниться.

Фото: ZDSim.com