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Тимків розповів, хто вніс на нього двохмільйонну заставу

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За директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа заставу внесла його сестра. Про це він розповів сьогодні, 19 липня, під час прес-конференції, передає кореспондент Львівського порталу.

На питання журналістів, звідки в неї взялися такі гроші, він відповів: «Вона довший час, з 2002 року, займається будівельним бізнесом».

Також він розповів його заступнику визначено заставу у розмірі 1,8 мільйона гривень. А ще він спростував інформацію, що заступника затримали на кордоні, адже Олега Ткаченка затримали вдома.

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