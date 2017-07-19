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Страшна статистика на дорогах Львівщини: із початку року у ДТП загинули 124 людини

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Сьогодні у Львівській ОДА спільно з правоохоронцями розробили механізм врегулювання проблематики смертності на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Основні причини ДТП – порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості та водіння у нетверезому стані. Тож водіїв закликають пам’ятати – на Вас вдома чекають рідні, не перевищуйте швидкість, не здійснюйте необдуманих маневрів на дорогах.

Згідно з даними правоохоронців, 124 людини загинули у ДТП з початку 2017-го року. Це на 29% більше аніж в аналогічний період минулого року.

Загалом в аваріях травмувались 1400 учасників дорожнього руху, а це на 24% більше ніж минулого року. 35% від загальної кількості ДТП складає наїзд на пішоходів.

Фото: Високий вал

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