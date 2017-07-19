Прокуратура взялась за депутата Львівської облради, що заповнив неправдиву е-декларацію

Прокуратурою області зареєстровано кримінальне провадження відносно депутата Львівської обласної ради за фактом подання завідомо недостовірних відомостей у е-декларації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Прокуратурою Львівської області за результатами опрацювання даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції встановлено, що депутатом Львівської обласної ради у 2016 році отримано дохід у вигляді заробітної плати та дохід від продажу (обміну) нерухомого майна в сумі понад 300 тисяч гривень. Водночас, цей посадовець у декларації за 2016 рік відомості щодо вищезгаданих доходів не зазначив. Також, він не відобразив ¼ частки квартири, що перебуває у нього на праві приватної власності.

Відтак, за вказаним фактом прокуратурою області розпочато досудове розслідування за ст.366-1 КК України, яке наразі здійснюється слідчим відділом прокуратури області.

Нагадаємо, що статтею 366-1 КК України передбачено кримінальну відповідальність за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (400 тис грн).