Прикордонники викрили налагоджене виробництво контрафактних виробів

Представники оперативних підрозділів Державної прикордонної служби викрили чергову добре організовану схему контрабандистів на Буковині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Під час відпрацювання оперативної інформації було встановлено, що ділки, які причетні до даного правопорушення, налагодили виробництво контрафактних тютюнових виробів на території Чернівецької області з метою подальшого збуту товару як на території України, так і на території країн ЄС.

В подальшому оперативні підрозділи Західного регіонального управління під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області провели комплекс заходів і розшукових дій. В результаті були встановлені усі, причетні до незаконного бізнесу особи та місця виробництва контрафактних сигарет (від моменту отримання тютюну після переробки, до виробництва та збуту готової продукції).

Встановлено, що поетапне виробництво було налагоджене в різних населених пунктах на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. Залучення до виробництва громадян іншої держави – Молдови, дозволяло контрабандистам вміло конспірувати свою діяльність.

Учора, з метою припинення протиправної діяльності оперативно-слідчі групи до складу яких увійшли представники Національної поліції у Львівській області та оперативні співробітники Західного регіонального управління Дерпжприкордонслужби, за підтримки мобільного підрозділу Чернівецького прикордонного загону та представників БКОЗ УСБУ, провели обшуки на місці виробництва контрафактних підакцизних товарів – в житлових приміщеннях фігурантів, їх автомобілях та місцях накопичення давальницької сировини.

За результатами обшуків в н.п.Чернівка Новоселицького району Чернівецької області виявлено незаконно встановлену лінію по виробництву підакцизних товарів, готову продукцію – 25 ящиків сигарет, невикористаний тютюн та інші розхідні матеріали. Також на місці було виявлено 7 каністр із 210 літрами спирту та 14 ящиків горілки загальним об’ємом 140 літрів.

Наразі слідчі дії тривають.