Потрібно створити окремі пунктів пропуску для осіб з МПР, - Дещиця

Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця вважає, що для розвантаження пунктів пропуску на кордоні обох країн необхідно створити окремі пункти пропуску для осіб з МПР. Про це він заявив в інтерв’ю Європейській Правді.

«Малий прикордонний рух наразі перетворився на малий бізнес-рух, а не став, як було задумано, рухом для спілкування з родичами, освітнього та культурного обміну. Як один із варіантів удосконалення функціонування МПР – це створення окремих пунктів пропуску чи окремих пішохідних ліній на існуючих КПП на українсько-польському кордоні для осіб з МПР. Що знову ж таки, зменшить час очікування на кордоні для тих, хто не користується МПР. Але в першу чергу ми маємо виходити з ініціативами збільшення пунктів пропуску», – наголосив він.

За словами дипломата, проблема черг на кордоні з Польщею – не нова.

«Черги там були, поки є, та сподіваюсь – колись їх все ж не буде… Є три кроки, які варто здійснити найближчим часом у погодженні з польською стороною. Нам необхідно збільшити кількість переходів, забезпечити спільний українсько-польський паспортний та митний контроль, а також модернізувати прикордонну інфраструктуру.

Тоді ані сезон відпусток, ані якісь події у Польщі не будуть виправданням таких черг на кордоні.

Наразі на нашому кордоні з Польщею є 8 пунктів пропуску, не рахуючи залізничних. На польсько-німецькому кордоні у часи, коли Польща не була членом ЄС, було 48 автомобільно-пішохідних пунктів, хоча довжина кордонів приблизно однакова.

Підрахуйте тепер, у скільки разів нам треба збільшити кількість пунктів пропуску.

Для цього потрібна ініціатива уряду або ж облдержадміністрацій із західних областей України. До речі – польські східні воєводства дуже зацікавлені у нових пунктах пропуску, бо це сприятиме торгівлі та економічному розвитку їх прикордонних регіонів», – наголосив Андрій Дещиця.

За його словами, багато питань залежать також він української сторони:

«Наприклад, треба вирішити проблему автомобілів із закордонними номерами. Не секрет, що автомобілі з польською реєстрацією, які можуть перебувати в Україні 5 днів, наразі складають половину автомобільної черги на кордоні. Тобто одне лише вирішення цієї проблеми вдвічі зменшить чергу».

Фото: газета День