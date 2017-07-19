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«Нафтогаз України» хоче підняти вартість газу для населення ще на 20%

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Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу, 19 липня, схвалив фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 2017 рік, який не несе підвищення ціни на газ для споживачів, як цього хотіли у «Накнафтогазі». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті інформації та комунікації з громадськістю секретаріату КМУ.

Представляючи рішення, Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів підкреслив, що всі завдання визначені, а ухвалення фінплану дозволить ефективно управляти процесами в компанії. Разом з тим, за пропозицією Уряду НАК «Нафтогаз України» спільно з Мінекономрозвитку, Мінфіном та Міненерговугілля скоригує доходну частину плану «відповідно до діючих цін».

За даними Української правди, у проекті фінансового плану «Нафтогазу» пропонувалося збільшити вартість тисячі кубометрів газу без ПДВ на 931 гривню – до 5873 грн. Тобто з ПДВ вона мала б становити 7047 грн, або ж 7,047 грн за кубометр.

Нинішня ціна, встановлена на період від 1 квітня 2017-го року до 1 квітня 2018-го року, для населення становить 6,9579 грн. Таким чином вартість газу для населення мала зрости майже на 19%.

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