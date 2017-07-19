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На території дачного кооперативу у Рудному знайшли тіло людини

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Під час гасіння пожежі у металевому вагоні на території дачного кооперативу виявили тіло людини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Вчора, 19 липня, о 04:41 год. в смт. Рудно на території дачного кооперативу «Росинка» виникла пожежа у металевому вагончику. Під час гасіння пожежі виявлено тіло невідомої особи. Причини пожежі та особу загиблої людини встановлюють.

Пожежу ліквідовано о 05:20 год. силами одного пожежно-рятувального відділення ГУ ДСНС України у Львівській області.

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