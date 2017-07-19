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На Сокальщині правоохоронці виявили макові городи

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Правоохоронці виявили на Сокальщині незаконні посіви маку. Із присадибних ділянок трьох мешканців сіл Сокальського району загалом було вилучено близько 3500 нарковмістних рослин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Під час санкціонованих обшуків, проведених 16 липня в рамках операції «Мак», працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області виявили в господарствах жителів Сокальського району ділянки, на яких вони вирощували мак.

У власників трьох таких ділянок правоохоронці вилучили близько 3500 рослин маку. Всі вони скеровані на експертне дослідження.

За фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Санкція статті передбачає позбавленням волі від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування.

Фото: поліція

 

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