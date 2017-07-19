На Львівщині водій зерновоза намагався викрасти у власного роботодавця ячмінь

Спробу крадіжки зерна виявили працівники агропідприємства, відстеживши вантажівку за допомогою супутникової системи спостереження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Золочівський відділ поліції 18 липня надійшло повідомлення від працівника одного з місцевих аграрних підприємств про те, що водій вантажного автомобіля з напівпричепом намагався викрасти зерно ячменю, яке повинен був перевезти з поля на елеватор у Золочеві.

Дорогою, замість того щоб їхати у пункт призначення, водій заїхав у складське приміщення, що належить приватній особі, маючи намір вивантажити зерно, що належало агропідприємству, заробивши на цьому.

Проте, його автомобіль був обладнаний системою супутникового спостереження і працівники аграрного підприємства, побачивши, що автомобіль з’їхав з маршруту, прибули на місце несанкціонованого розвантаження та повідомили про подію правоохоронців.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.