Львівські патрульні виявили чотирьох заплаканих дітей, а у траві – п’яних сплячих батьків

Інспектори патрульної поліції виявили на вулиці Блажкевича чотирьох дітей та їхніх п’яних батьків, які спали на траві. На місце правоохоронців викликав заявник, який почув плач дитини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вдень патрульні отримали виклик на вулицю Блажкевича, де заявник почув плач дитини, а згодом побачив дітей, неподалік яких лежали п’яні батьки. Інспектори прибули на місце та виявили чотирьох діток і двох дорослих, які спали на траві.

Патрульні встановили дані сім’ї. 28-річний батько та 35-річна мати перебували в стані алкогольного сп’яніння. Діти були заплакані, неохайні, наймолодшій дівчинці менше року. Офіцери викликали бригаду швидкої медичної допомоги та представників ювенальної превенції. Лікарі повідомили, що мають зауваження до стану здоров’я двох дітей, проте мати написала відмову від госпіталізації.

Патрульні доставили всю сім’ю до відділу поліції для вирішення питання про подальшу долю дітей.