ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на безкоштовний перегляд фільмів, що висвітлюють проблему торгівлі людьми

|

До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми на Львівщині проведуть безкоштовний показ тематичних фільмів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Щорічно, 30 липня, міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Цей день має на меті привернути увагу громадськості до складного становища жінок, чоловіків та дітей, які стали жертвами торгівлі людьми, а також заохотити громадськість до активної допомоги постраждалим та протидії злочину торгівлі людьми.

Відтак, упродовж двох днів, 29-30 липня, за сприяння Департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА, у «Lviv Film Center» відбудуться безкоштовні покази фільмів, які висвітлюють проблематику торгівлі людьми. Відвідати покази зможе кожен охочий.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів