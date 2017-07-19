Львів’ян запрошують на безкоштовний перегляд фільмів, що висвітлюють проблему торгівлі людьми

До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми на Львівщині проведуть безкоштовний показ тематичних фільмів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Щорічно, 30 липня, міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Цей день має на меті привернути увагу громадськості до складного становища жінок, чоловіків та дітей, які стали жертвами торгівлі людьми, а також заохотити громадськість до активної допомоги постраждалим та протидії злочину торгівлі людьми.

Відтак, упродовж двох днів, 29-30 липня, за сприяння Департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА, у «Lviv Film Center» відбудуться безкоштовні покази фільмів, які висвітлюють проблематику торгівлі людьми. Відвідати покази зможе кожен охочий.