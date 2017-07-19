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Голова фракції «Самопоміч» у Львівській міськраді складе повноваження?

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Андрій Шевців готується скласти повноваження голови фракції «Самопоміч» у львівській міськраді. Про це журналістам телеканалу НТА стало відомо із власних джерел. За інформацією журналістів, за сумісництвом радник Садового вирішив покинути крісло керівника фракції за власним бажанням. Відповідне рішення мають розглянути завтра на засіданні фракції.

У коментарі Львівському порталу Андрій Шевців відмовився коментувати повідомлення про свою можливу відставку, запевнивши, що зробить це завтра.

«З вашого дозволу я прокоментую цю інформацію завтра», – сказав депутат ЛМР.

Як відомо депутат опинився в епіцентрі скандалу після того, як невчасно подав електронну декларацію.

За даними видання Форпост, наступником Шевціва, ймовірно, стане Юрій Мельник. Зараз він очолює депутатську комісію з питань комунальної власності.

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