Директор бронетанкового відхрещується від звинувачень у корупції

Директор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків під час прес-конференції заявив, що звинувачення у розтраті 28,5 мільйонів гривень є безпідставні. Про це з місця подій передає кореспондент Львівського порталу.

«На жаль, стикнувся з цією ситуацією, що став об’єктом кримінального провадження. Хотілося б донести свою позицію через те, що ми абсолютно не згідні з точною зору слідчих. Замість того, щоб боротися з тими людьми, які в 2005-2010 роках розбазарювали наше військове майно, вони звинувачують нас. Ми робимо все, щоб це майно повернути, щоб його можна було встановлювати при ремонті танків, з чим наше підприємство й справляється», – сказав Р. Тимків.

За його словами, підприємство в повній мірі виконало свої зобов’язання перед Міністерством оборони.

Відтак, Роман Тимків пояснив ситуацію довкола скандалу із двигунами, запевнивши, що вони відповідають технічним нормам нових. Хоч вони і радянського виробництва, але жодного разу раніше не користовувалися.

«Запчастини до танку Т-72 в Україні не випускалися і не випускаються. Тому в 2015 році, коли від Міноборони надійшов запит на можливість покупки, ми з радістю відгукнулися», – запевнив директор заводу.

Як пояснив Тимків, за результатами розгляду пропозицій, пов’язаних з поставкою для потреб ЗСУ запасних частин та комплектуючих ,був визначений переможець щодо поставки двигунів В-46-6 та коробок передач. Ним став Львівський бронетанковий завод.

Також директор бронетанкового зазначив, із 40 двигунів, які передавали в рамках договору, 4 – не відповідали специфікації.

«Я не сказав, що в нас нема ніяких порушень. Із цих 4 двигунів 1 не пройшов тендових випробувань. При інших мають трішки іншу модифікацію та потужність . Ми звернулись до постачальника (ТОВ «Булет ЛАЙН» – ред.) щодо їх заміни і вони вже на підприємстві», – сказав Роман Тимків.

Також за словами директора на підприємстві було проведено аудиторську перевірку. Діяльністю підприємства за 2015-2017 роки яка не виявила ніяких економічних злочинів.

«Там чітко сказано, що жодних збитків, матеріальної шкоди державі, в тому числі Міноборони, завдано не було», – запевнив він.

Як відомо, 15 липня директору ЛБЗ Роману Тимківу було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначено арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

Детективи НАБУ та прокурори САП клопотали про арешт усіх підозрюваних з альтернативою внесення застави в розмірі предмету злочину – 28,5 млн. грн.

П’ятеро нардепів від БПП та Батьківщини були присутні на засіданні суду та просили взяти Тимківа на поруки.