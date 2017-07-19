ОСТАННІ НОВИНИ

Директор бронетанкового відхрещується від звинувачень у корупції

|

Директор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків під час прес-конференції заявив, що звинувачення у розтраті 28,5 мільйонів гривень є безпідставні. Про це з місця подій передає кореспондент Львівського порталу.

«На жаль, стикнувся з цією ситуацією, що став об’єктом кримінального провадження. Хотілося б донести свою позицію через те, що ми абсолютно не згідні з точною зору слідчих. Замість того, щоб боротися з тими людьми, які в 2005-2010 роках розбазарювали наше військове майно, вони звинувачують нас. Ми робимо все, щоб це майно повернути, щоб його можна було встановлювати при ремонті танків, з чим наше підприємство й справляється», – сказав Р. Тимків.

За його словами, підприємство в повній мірі виконало свої зобов’язання перед Міністерством оборони.

Відтак, Роман Тимків пояснив ситуацію довкола скандалу із двигунами, запевнивши, що вони відповідають технічним нормам нових. Хоч вони і радянського виробництва, але жодного разу раніше не користовувалися.

«Запчастини до танку Т-72 в Україні не випускалися і не випускаються. Тому в 2015 році, коли від Міноборони надійшов запит на можливість покупки, ми з радістю відгукнулися», – запевнив директор заводу.

Як пояснив Тимків, за результатами розгляду пропозицій, пов’язаних з поставкою для потреб ЗСУ запасних частин та комплектуючих ,був визначений переможець щодо поставки двигунів В-46-6 та коробок передач. Ним став Львівський бронетанковий завод.

Також директор бронетанкового зазначив, із 40 двигунів, які передавали в рамках договору, 4 – не відповідали специфікації.

«Я не сказав, що в нас нема ніяких порушень. Із цих 4 двигунів 1 не пройшов тендових випробувань. При інших мають трішки іншу модифікацію та потужність . Ми звернулись до постачальника (ТОВ «Булет ЛАЙН» – ред.) щодо їх заміни і вони вже на підприємстві», – сказав Роман Тимків.

Також за словами директора на підприємстві було проведено аудиторську перевірку. Діяльністю підприємства за 2015-2017 роки яка не виявила ніяких економічних злочинів.

«Там чітко сказано, що жодних збитків, матеріальної шкоди державі, в тому числі Міноборони, завдано не було», – запевнив він.

Як відомо, 15 липня директору ЛБЗ Роману Тимківу було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначено арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

Детективи НАБУ та прокурори САП клопотали про арешт усіх підозрюваних з альтернативою внесення застави в розмірі предмету злочину – 28,5 млн. грн.

П’ятеро нардепів від БПП та Батьківщини були присутні на засіданні суду та просили взяти Тимківа на поруки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів