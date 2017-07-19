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Четверо фехтувальників Львівщини змагатимуться за світову першість

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З 19 липня німецьке місто Лейпциг прийматиме найсильніших представників фехтування, які розіграють 12 комплектів нагород чемпіонату світу. Про це Львівському порталу повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба.

На фото Ольга Харлан

Традиційно на турнірі спортсмени змагатимуться в індивідуальній та командній першостях з фехтування на шпагах, рапірі та шаблі серед жінок та чоловіків.

Українці будуть представлені у всіх видах зброї, окрім жіночої рапіри.

У складі національної збірної команди України змагатимуться й четверо вихованців львівської школи фехтування: Ростислав Герцик, Клод Юнес (рапіра); Ксенія Пантелеєва, Анфіса Почкалова (шпага).

Змагання триватимуть до 26 липня.

Склад української збірної

Рапіра (чоловіки): Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Клод Юнес.

Шабля (жінки): Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Прокуда, Ольга Жовнір.

Шабля (чоловіки): Богдан Платонов, Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Андрій Ягодка.

Шпага (жінки): Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Ксенія Пантелеєва, Анфіса Почкалова.

Шпага (чоловіки): Анатолій Герей, Максим Хворост, Богдан Нікішин, Володимир Станкевич.

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