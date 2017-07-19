ОСТАННІ НОВИНИ

«Alfa Jazz Fest» змінив назву на «Leopolis»

|

«Alfa Jazz Fest» наступного року відбудеться у Львові під новою назвою –«Leopolis Jazz Fest». Про це повідомляється на Facebook-сторінці фестивалю

«Із радістю оголошуємо дати Leopolis Jazz Fest 2018: фестиваль пройде протягом 5 днів з 27 червня (середа) по 1 липня (неділя) 2018 року. Нагадуємо, що наступного року фестиваль відбудеться під новою назвою – Leopolis Jazz Fest», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал раніше, щорічний джазовий фестиваль  Alfa Jazz Fest змінить головного спонсора – банк з російським «корінням» – Альфабанк.

Фото: Facebook-сторінка фестивалю

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів