«Alfa Jazz Fest» змінив назву на «Leopolis»

«Alfa Jazz Fest» наступного року відбудеться у Львові під новою назвою –«Leopolis Jazz Fest». Про це повідомляється на Facebook-сторінці фестивалю

«Із радістю оголошуємо дати Leopolis Jazz Fest 2018: фестиваль пройде протягом 5 днів з 27 червня (середа) по 1 липня (неділя) 2018 року. Нагадуємо, що наступного року фестиваль відбудеться під новою назвою – Leopolis Jazz Fest», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал раніше, щорічний джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest змінить головного спонсора – банк з російським «корінням» – Альфабанк.

Фото: Facebook-сторінка фестивалю