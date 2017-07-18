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За півроку Львівщина виконала план по контрактниках на 76%

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За перше півріччя у Львівській області виконано планове завдання на рік з призову за контрактом на 76%. Про це сьогодні, 18 липня, під час прес-конференції повідомив Львівський обласний військовий комісар підполковника Олександр Тіщенко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Якщо брати перше півріччя, то Львівська область виконала планове завдання на рік призову за контрактом на 76%. Проблеми мали, коли були свята, але ось зараз люди йдуть на контракт», – зазначив він.

Олександр Тіщенко також розповів, що для майбутніх контрактників також проводять відповідні тести у військкоматах на придатність до такої служби:

«На контракт не беруть тих, хто має судимість, хто стоїть на обліку в накро- і психодиспасерах…Після співбесіди з командиром  військових частинах також додатково проводяться відповідні тести».

Фото: УНІАН

 

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