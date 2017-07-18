Вчора у Львові зафіксували майже 40 порушень правил паркування

За вчорашній день, 17 липня, працівники відділу оперативного реагування ЛКП «Львівавтодор» зафіксували близько 40 порушення правил паркування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Найпоширеніші порушення правил паркування – це паркування на місцях для осіб з інвалідністю, паркування на пішохідних переходах та тротуарах.

Нагадаємо, ЛКП «Львівавтодор» обслуговує 367 паркомісць у центральній частині Львова. Відповідно до Закону України, 10% паркомісць віддається для безкоштовного парування для людей з інвалідністю.

З огляду на обмеженні повноваження, працівники ЛКП «Львівавтодор» лише фотографують і фіксують порушення. Притягнути до адміністративної відповідальності і накласти штраф – повноваження поліції.

Фото: ЛМР