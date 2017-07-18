ОСТАННІ НОВИНИ

Вчора у Львові зафіксували майже 40 порушень правил паркування

|

За вчорашній день, 17 липня, працівники відділу оперативного реагування ЛКП «Львівавтодор» зафіксували близько 40 порушення правил паркування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Найпоширеніші порушення правил паркування – це паркування на місцях для осіб з інвалідністю, паркування на пішохідних переходах та тротуарах.

Нагадаємо, ЛКП «Львівавтодор» обслуговує 367 паркомісць у центральній частині Львова. Відповідно до Закону України, 10% паркомісць віддається для безкоштовного парування для людей з інвалідністю.

З огляду на обмеженні повноваження, працівники ЛКП «Львівавтодор» лише фотографують і фіксують порушення. Притягнути до адміністративної відповідальності і накласти штраф – повноваження поліції.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів