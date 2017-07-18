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Вчора у Львові сталося дві пожежі торфу

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Вчора у Львові двічі горів торф. Загалом з початку року у місті зафіксовано 9 пожеж на торфовищах та 60 пожеж сухої рослинності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, 17 липня о 9:45 год. надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території на вулиці Роксоляни, б/н (земельна ділянка належить ЛКП «Левандівка»). Внаслідок пожежі вогнем знищено торф, площею 300 кв.м. Пожежу локалізовано о 14:03 год., ліквідовано о 14:50 год.

Також 17 липня о 16:36 год. надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території на вулиці І. Блажкевич, 10 (земельна ділянка належить ЛКП «Левандівка»). Внаслідок пожежі вогнем знищено торф, площею 10 кв.м. Пожежу локалізовано о 17:50 год., ліквідовано о 18:21 год.

Мерія вкотре застерігає, що спалювання сухої трави і листя загрожує виникненням масштабних пожеж в лісах і населених пунктах, що є небезпечним для здоров’я людей. А горіння торфів в сухі весняні і літні періоди завдають значних економічних та екологічних збитків місту і загрожують виникненням надзвичайних ситуацій місцевого рівня.

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