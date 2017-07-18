У суботу львів’ян кличуть у парк «Знесіння» на Family Forest Festival

У Львові 22 липня відбудеться фестиваль лісопаркового дозвілля — 3F (Family Forest Festival). Подія проходитиме в парку «Знесіння» у форматі урбан-пікнік. Львів’ян та гостей міста запрошують провести вихідний день на природі і закликають підтримати ініціативу збору підписів проти забудови парку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Акція передбачає культурну програму.

Family Forest Festival проходитиме на галявині парку з 16:00 до 23:00 год. (вхід з вул. Новознесенської). Фестиваль лісопаркового дозвілля «3F» – це урбан-пікнік для родинного та індивідуального відпочинку на природі в старому лісопарку Кайзервайльд. Мета акції — привернення уваги мешканців міста до незаконної забудови парку.

За словами організаторів, важливим для них є не змістове наповнення самої програми, а популяризація культури активного відпочинку на території парку «Знесіння». Для гостей заходу готують ряд атракцій, які будуть цікаві і дорослим, і маленьким відвідувачам.

Програма заходу

16:00 — відкриті заняття та показові виступи академії футболу для дошкільнят Клубу Лева;

17:00 — відкриті заняття та показові виступи Львівської міської молодіжної громадської організації ”Військово-Історична дружина Чорна Галич”;

18:00 — екологічні уроки від освітнього проекту “Зелений Ліхтарик”;

19:00 — творча майстерня від Асоціації дизайнерів-графіків “4й блок”;

20:00 — етнозабави та співи біля ватри;

21:00 — показ короткометражних фільмів просто неба на галявині парку.

Вхід на фестиваль вільний.

У разі виникнення питань – Ярослава Яковлєва, менеджер проекту, тел. (093) 147 99 64, (068) 787 65 04, slavkoyakovleva@gmail.com.

Довідка

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» — парк у центральній частині Львова, який займає площу 312,1 га. Парк оголошений об’єктом природно-заповідного фонду України та є структурним підрозділом виконавчого органу Львівської міської ради, що був створений для збереження та відновлення унікального природно-історичного комплексу гряди Знесіння і прилеглих територій давніх поселень — Знесіння і Кривчиці. Парк розташований на лісистому узгір’ї Львівського плато; його основна частина розташована в місцевості Кайзервальд. Територія парку належить до категорії земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.