У Львові стало легше отримати дозвіл на політ квадрокоптера

Якщо раніше виконком Львівської міської ради мав давати дозвіл на політ квадрокоптера чи нанокоптера над Львовом будь-якої ваги, то тепер лише на пристрої, вагою понад 20 кг. Для погодження ж польоту квадрокоптера, вагою до 20 кг, достатньо просто повідомляти профільне управління. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради 14 липня. Окрім того, за словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктора Іваніцького, виконком збільшив час розгляду запиту на дозвіл польоту з 6 до 15 днів, бо були випадки, коли не вистачало часу на погодження.

«Якщо політ в інтересах культури, архітектури, то, відповідно, йде погодження з профільним управлінням. Ми ж, управління з питань надзвичайних ситуацій, відповідаємо за безпеку польоту», – додав Віктор Іваніцький.