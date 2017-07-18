ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові стало легше отримати дозвіл на політ квадрокоптера

|

Якщо раніше виконком Львівської міської ради мав давати дозвіл на політ квадрокоптера чи нанокоптера над Львовом будь-якої ваги, то тепер лише на пристрої, вагою понад 20 кг. Для погодження ж польоту квадрокоптера, вагою до 20 кг, достатньо просто повідомляти профільне управління. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради 14 липня. Окрім того, за словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктора Іваніцького, виконком збільшив час розгляду запиту на дозвіл польоту з 6 до 15 днів, бо були випадки, коли не вистачало часу на погодження.

«Якщо політ в інтересах культури, архітектури, то, відповідно, йде погодження з профільним управлінням. Ми ж, управління з питань надзвичайних ситуацій, відповідаємо за безпеку польоту», – додав Віктор Іваніцький.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів