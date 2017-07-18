ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові будівельник впав із п'ятого поверху новобуду: постраждалий – у реанімації

|

У Львові травмувався будівельник, який впав з висоти п’ятого поверху. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження і доставлений у лікарню. Правоохоронці встановлюють обставини події. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

У Франківський відділ поліції 17 липня надійшло повідомлення про те, що близько 13.30 на одному із будівельних майданчиків травмувався будівельник.

Як попередньо встановили правоохоронці, 35-річний житель Кам’янка-Бузького району, штукатур одного із львівських підприємств, під час виконання робіт з власної необережності впав з висоти п’ятого поверху новобудови.

Внаслідок цього чоловік отримав тілесні ушкодження та госпіталізований в реанімаційне відділення однієї з лікарень. Медики діагностували у нього політравму.
Зараз з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів