Скульптуру Матері Божої зі Скверу Гідності демонтували для реставрації

У Сквері Гідності на Сихові вандали пошкодили скульптуру Матері Божої. Працівниками ЛКП Сихівського району проведено обстеження. Відтак, скульптуру демонтовано для проведення реставраційних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

На час робіт скульптура буде зберігатись у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці. У Храмі погодились зберігати скульптуру.

«Скульптура була забетонована, її демонтували для проведення реставрації. Храм Різдва Пресвятої Богородиці погодився, аби скульптура зберіглась у Храмі до часу її відновлення. Також ми звернемось у поліцію, щоб правоохоронні органи знайшли зловмисників. Такі випадки не повинні мати місця у Львові», – зазначив в.о. голови Сихівської РА Володимир Івасюк.