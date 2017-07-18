«Онур» отримає ще 75 мільйонів на ремонт доріг у Пустомитівському та Самбірському районах

Служба автомобільних доріг у Львівській області 7 липня уклала дві угоди на поточний середній ремонт доріг місцевого значення загальною вартістю 74,5 млн грн з ТОВ «Онур конструціон інтернешнл». Про це повідомляють Наші гроші. Львів із посиланням на систему Prozorro.

За 62,3 млн грн «Онур» здійснить ремонт 18,7 км шляху С141402 Садковичі – Чернихів у Самбірському районі. Крім цього, залатає й ділянку у 2,5 км С141251 Поршна – Підсадки у Пустомитівському районі за 12,2 млн грн.

На обох торгах єдиним конкурентом виступило ТОВ «Автомагістраль-Південь» з пропозиціями на 0,45% та 0,18% дорожчими.

На заробітну плату ремонтникам в Самбірському районі передбачається 328 тис. грн, а в Пустомитівському – 226 тис. грн. У другій угоді частка зарплати від суми контракту майже в 3,5 рази більша (0,018% від суми проти 0,0052%). Вартість робіт за кілометр шляху Садковичі ‒ Чернихів становитиме 3,33 млн грн, Поршна ‒ Підсадки ‒ 4,9 млн грн.

Прогнозований прибуток, який фірма отримає від ремонту в Самбірському районі, становитиме майже 82 тис. грн (0,001% від вартості проекту), а в Пустомитівському ‒ 42 тис. грн (0,003%).

Згідно з угодами, усі роботи мають бути виконані до кінця 2017 року.

ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» зареєстроване у Києві. Кінцевими бенефіціарними власниками є Онур та Ісхан Четінджевіз (99,77%), а також львів’янин Олег Фаріон (0,23%). З початку року «Онур» отримав держпідрядів на понад 1,7 млрд грн.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному. Компанія має філії у Львові, Дніпрі та Києві. Лише з початку року фірма отримала держпідрядів загальною вартістю понад 6,5 млрд грн.