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На Золочівщині дерево вбило чоловіка

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На Золочівщині в лісі на чоловіка впало дерево. Внаслідок отриманих травм місцевий мешканець загинув на місті пригоди. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Золочівський відділ поліції 17 липня надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу одного із сіл району загинув чоловік.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час самовільної вирубки деревини на 55-річного місцевого мешканця впало дерево. В результаті чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Тіло загиблого скероване на експертне дослідження. Правоохоронці з’ясовують обставини події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

 

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