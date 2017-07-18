Львівські правоохоронці викрили підпільну фабрику тютюнових виробів

Львівські правоохоронці викрили виробництво контрафактних тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту вилучено понад 12 тисяч пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області у супроводі працівників Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом придбання та зберігання з метою збуту марок акцизного податку, а також незаконного виготовлення з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

За результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено, що група із семи осіб, особи яких вже ідентифіковані, діючи за попередньою змовою, організувала на території с. Чорнявка Новоселицького району Чернівецької області підпільне виробництво контрафактних тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту.

В ході проведення досудового розслідування отримано 27 ухвал суду на проведення обшуків як за місцем виробництва контрафактних тютюнових виробів, так і за місцем проживання фігурантів, їх транспортних засобів та місць зберігання виготовленої продукції.

В ході обшуку приміщення, де здійснювалось виробництво контрафактної продукції, виявлено та вилучається: лінія для виготовлення тютюнових виробів, 25 ящиків (12 500 пачок) контрафактних сигарет марки «Astru» (виробник Молдова), пусті пачки для сигарет, тютюн та папір для їх виготовлення.

На даний час обшуки у кримінальному провадженні тривають.

Фото: прокуратура