Львівщина першою в Україні прийматиме Чемпіонат світу з авіамодельного спорту

Чемпіонат світу з радіокерованих метальних моделей планерів F3K вперше відбудеться в Україні. Прийматиме спортсменів міжнародного рівня Львівщина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА,

Чемпіонат світу з радіокерованих метальних моделей триватиме 23-29 липня поблизу села Великий Дорошів на Жовківщині.

«Більше 200 спортсменів з 33 країн світу демонструватимуть рівень технічних знань та майстерність у класі радіокерованих моделей планерів. Більшість учасників представлятимуть країни Євросоюзу, Північну та Південну Америку, а також Африку, Нову Зеландію, Австралію, Японію, Китай тощо», – розповів начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Юрій Майборода.

За словами керівника української збірної на Чемпіонаті Сергія Помогаєва, команда України складатиметься із 8-ми чоловік.

«Змагання складатиметься із 18-раундів, які триватимуть упродовж тижня. Це будуть різні вправи, різні завдання. Початок щодня о 9:00 год, завершення – о 19:00 год», – зазначив Сергій Помогаєв.

Чемпіонат світу відбудеться під егідою Міжнародної федерації авіаційного спорту, Міністерства молоді та спорту України, організатори – Федерація авіамодельного спорту, Львівська обласна федерація авіамодельного спорту за підтримки Львівської обласної державної адміністрації.

«Проведення змагань світового рівня на Львівщині має велике значення. По-перше, це надасть поштовх до популяризації й розвитку авіаційних видів спорту, технічного розвитку молоді в Україні та сприятиме підвищенню міжнародного іміджу України, і Львівщини зокрема», – наголосив голова Федерації авіамодельного спорту Львівської області Сергій Маркелов.

Під час брифінгу також представили одну із авіамоделей.

Зазначимо, відкриття змагань відбудеться у Львові біля пам’ятника Шевченкові у неділю, 23 липня, о 19:00 год. Нагородження переможців та закриття змагань відбудеться 29 липня.